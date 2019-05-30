Общество
В России уменьшилось число непьющихРБК 01:44
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС. В последние несколько лет этот показатель неизменно увеличивался. В 2017 году о полном отказе от алкоголя говорили 39% опрошенных, в 2018-м — 40%.
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Авто
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