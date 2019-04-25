Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливымиКоммерсантъ 08:19
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. В опубликованных ВЦИОМ данных указано, что индекс счастья россиян вырос до 75 п. (против 73 п. в марте 2018 года).
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Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Путешествия
Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью
Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Кино
Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»
"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Политика
Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая
Обновлено в 16:02
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа об упрощении получения паспортов РФ жителям Донбасса поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 07:40
Политика
Северная Корея выставила счет США на 2 миллиона долларов
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Футбол
В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы
Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено в 12:20
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя Тора из «Мстителей»
Обновлено в 09:18
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Футбол
Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»
Обновлено в 10:36
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли
Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 14:00
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»
Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:12
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53