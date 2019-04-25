Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливымиКоммерсантъ 08:19

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. В опубликованных ВЦИОМ данных указано, что индекс счастья россиян вырос до 75 п. (против 73 п. в марте 2018 года).
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Что делает россиян несчастными, показал опрос

Газета.Ru06:43

ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиян

РБК11:34

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Коммерсантъ08:19

Почти 90% россиян считают себя счастливыми

ТАСС07:01

Почему россиянам жизнь в кайф?

Комсомольская правда12:48

ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми

RT на русском06:38

Уровень субъективного счастья в России достиг максимума

Rambler News Service05:14
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Общество

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Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
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