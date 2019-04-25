Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливымиКоммерсантъ 08:19

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. В опубликованных ВЦИОМ данных указано, что индекс счастья россиян вырос до 75 п. (против 73 п. в марте 2018 года).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почти 90% россиян считают себя счастливыми

ТАСС07:01

ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиян

РБК11:34

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Коммерсантъ08:19

Почему россиянам жизнь в кайф?

Комсомольская правда12:48

Что делает россиян несчастными, показал опрос

Газета.Ru06:43

ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми

RT на русском06:38

Уровень субъективного счастья в России достиг максимума

Rambler News Service05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Энергетика

Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика

Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Культура

Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Футбол

Глушаков извинился за игру «Спартака»

Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 05:12
Футбол

«Атлетико» интересуется Бартрой и Матой

В марте мадридцы продали Люку Эрнандеса в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, также покинет клуб летом после истечения срока контракта.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22

Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте

Обновлено в 17:36
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В ООН представили доказательства связи «Белых касок» с террористами

«Значительная часть „Белых касок“ не скрывала своей связи с боевиками и сочувствия террористам или участникам незаконных вооруженных группировок, открыто восхищались боевиками-смертниками, а также выступали в поддержку убийств и пыток сирийских военнослужащих», — сообщил Григорьев.
Обновлено в 17:38
Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 11:56
Происшествия

Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Футбол

Николай Комличенко: «Обиды на „Краснодар“ нет, расстались с клубом в хороших отношениях»

Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал об отношениях с российским клубом.
Обновлено в 16:50
Наука

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

Обновлено в 17:52
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок

На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Футбол

Кокорин и Мамаев дали показания в суде

Обновлено в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное