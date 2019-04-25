Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливымиКоммерсантъ 08:19
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми. В опубликованных ВЦИОМ данных указано, что индекс счастья россиян вырос до 75 п. (против 73 п. в марте 2018 года).
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Космос
3D-лазер и космический уборщик: итоги работы шестых «Семихатовских чтений»
Разработки космического масштаба представили сегодня свердловские школьники – в Екатеринбурге прошел финал шестых Семихатовских чтений.
Обновлено в 12:53
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Авто
Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35
Космос
Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра
Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Происшествия
У младенца в мозге выросли зубы
Обновлено в 06:18
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Диетологи назвали три легких способа похудеть к лету
Обновлено в 10:12
Транспорт
«Двор без машин», озеленение и парк в Бирюлеве Восточном: замечания по проекту квартала реновации принимают до 30 апреля
В проекте будет реализована концепция «Двор без машин».
Обновлено в 09:03
Политика
Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:31
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Общество
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Яковлеву
Обновлено в 09:35
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани
Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Общество
Crimson Education – как трамплин в будущее
«Русская планета» провела интервью с международной образовательной организацией Crimson Education, которая оказывает помощь при поступлении в зарубежные вузы для жителей России и стран СНГ.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Samsung начинает российские продажи 4K UHD монитора UR59C. Цена
Samsung Electronics объявила о начале продаж 32-дюймового изогнутого монитора UR59C в России.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Чудо за один день: стоматологи Группы клиник «Согаз медицина» вернули пациенту улыбку
25 апреля на площадках Группы клиник "Согаз медицина" состоялась телеконференция "Стоматологическая реабилитация пациентов с полной адентией в течение одного дня".
Обновлено в 12:56
Общество
В Королеве заложили капсулы в основание четырех пристроек к школам
В подмосковном Королеве заложили капсулы времени в основание четырех пристроек к школам, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Обновлено в 04:56
Политика
Во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке завершились переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, они длились около трёх с половиной часов.
Обновлено в 03:54
Общество
Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка
Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Общество
Особый вид недвижимости – глэмпинги: отели тысячи звезд
В последние годы в мире появился новый вид таких отелей – глэмпинги.
Обновлено в 03:14
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок
В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 12:06