Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.

с чего всё началось

Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

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