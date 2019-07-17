Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к УкраинеNews.ru вчера в 20:27
Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.
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с чего всё началось
Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.РИА Новостивчера в 20:11
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