Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к УкраинеТАСС 04:17
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.
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с чего всё началось
Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.РИА Новостивчера в 20:11
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