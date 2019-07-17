Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к УкраинеТАСС 04:17

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине

Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.
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ПСВ может потребовать у «Спартака» около €15 млн за Перейро

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