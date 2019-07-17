Политика

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к УкраинеКоммерсантъ вчера в 23:48

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа. О плохом отношении к соседнему государству заявило 12% респондентов, 9% — об очень плохом.
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине

Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.
РИА Новостивчера в 20:11

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Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине

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РЕН ТВвчера в 22:27

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РИА Новостивчера в 20:29
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
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Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

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Приамурье потратит на борьбу с онкологией полмиллиарда рублей

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Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.
Обновлено вчера в 10:37
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В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Стартап Илона Маска показал «нити» для считывания информации из мозга

Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.
Обновлено в 03:24
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 03:13
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
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Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым

Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года. Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова.
Обновлено в 02:41
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Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
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Общество

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Финансы

Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже

Капитализация Сбербанка на открытии торгов Московской биржи в среду превысила 5,3 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 03:25
Общество

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Экономика

«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
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В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Обновлено вчера в 23:02
Общество

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае

В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
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Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
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Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено вчера в 06:23
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