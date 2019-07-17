Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.

с чего всё началось

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа. О плохом отношении к соседнему государству заявило 12% респондентов, 9% — об очень плохом.

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

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