Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к УкраинеКоммерсантъ вчера в 23:48
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа. О плохом отношении к соседнему государству заявило 12% респондентов, 9% — об очень плохом.
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с чего всё началось
Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.РИА Новостивчера в 20:11
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Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Общество
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
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Здоровье
Приамурье потратит на борьбу с онкологией полмиллиарда рублей
По данным регионального минздрава, на сегодня из выделенного миллиарда освоено 269 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:14
Культура
От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете
Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Наука
Стартап Илона Маска показал «нити» для считывания информации из мозга
Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.
Обновлено в 03:24
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI
Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 03:13
Культура
В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым
Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года. Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Финансы
Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже
Капитализация Сбербанка на открытии торгов Московской биржи в среду превысила 5,3 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае
В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Обновлено в 01:23
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено вчера в 06:23