Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растенияКоммерсантъ 03:41
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов. Еще у 25% опрошенных — аллергия на лекарства, у 22% — на пыль и на определенные продукты, у 12% — на домашних животных. Из тех, у кого аллергия на растения, более половины (66%) пользуются лекарствами.
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Футбол
Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины
Избранный президент Владимир Зеленский принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. Видеотрансляцию церемонии ведет РБК.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Медики назвали причины воспаления седалищного нерва
Многие люди сталкиваются в своей жизни с воспалением седалищного нерва, жалуясь на резкие боли в области кобчика и поясницы, которые могут отдавать в ногу.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандес
В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
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Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста
Обновлено 18 мая в 14:44
Политика
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они не чужие для Украины.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Транспорт
В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ
Обновлено в 00:39
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
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Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено вчера в 00:08
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Общество
На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех
Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В результате стрельбы в бразильском баре погибли 11 человек
В баре города Белен, расположенного на севере Бразилии, были убиты 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило The Associated Press.
Обновлено вчера в 20:20
Гаджеты
Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei
По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46