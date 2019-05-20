ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растенияКоммерсантъ 03:41

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов. Еще у 25% опрошенных — аллергия на лекарства, у 22% — на пыль и на определенные продукты, у 12% — на домашних животных. Из тех, у кого аллергия на растения, более половины (66%) пользуются лекарствами.

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

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