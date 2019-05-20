Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растенияКоммерсантъ 03:41
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов. Еще у 25% опрошенных — аллергия на лекарства, у 22% — на пыль и на определенные продукты, у 12% — на домашних животных. Из тех, у кого аллергия на растения, более половины (66%) пользуются лекарствами.
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Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Брянские медики ведут борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
На совещании вице-губернатора Александра Резунова, состоявшемся сегодня, 20 мая, обсудили реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», сообщает издание «Брянский рабочий».
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж
Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова раскрыла другую сторону жизни многодетной семьи
Климова рассказала, как ей удается справляться с четырьмя детьми какие «подводные камни» встречаются на пути многодетной мамы-актрисы.
Обновлено в 07:02
Политика
Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране.
Обновлено в 08:16
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Зеленского в Раду сопровождали два Mercedes с одинаковыми номерами
Оба "Мерседеса", как заведено в любой из спецслужб мира, имеют абсолютно одинаковые госномера: АА9234ОС.
Обновлено в 07:48
Религия
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Политика
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Авто
В России стартует серийный выпуск электромобилей
Обновлено в 04:20
Политика
Глава Службы безопасности Украины подал в отставку
В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) проинформировали о том, что председатель ведомства Василий Грицак подал рапорт главе государства об отставке.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью
Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
Обновлено в 05:11
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки
Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:15
Игры
Blizzard хочет выпустить на Nintendo Switch больше своих игр
Трудно представить, какие из текущих игр Blizzard Entertainment могут подойти Nintendo Switch.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Загитова грозит наказание за вождение без прав
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 07:15
Политика
Бывший глава польского МИД раскритиковал Берлин за отношение к Москве
Ранее сообщалось о том, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Комитет министров Совета Европы договорился о сохранении членства России в ПАСЕ.
Обновлено в 01:49
Музыка
Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении
Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.
Обновлено в 07:55
Энергетика
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть
Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Наука
Посмотрите на первого робота от Facebook: он сам научился ходить и определять предметы
Разработчик Facebook Research Роберто Каландра Отличительной особенностью робота от Facebook является то, что в устройство не будут внедрены алгоритмы для его движения.
Обновлено в 07:55