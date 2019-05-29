Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
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Хоккей
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Обновлено в 08:07
Политика
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Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
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Обновлено в 11:13
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
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Кино
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Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
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Общество
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Политика
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Политика
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным
Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
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Микророботы в крови смогу лечить онкологические заболевания
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
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Энергетика
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Обновлено в 11:04
Игры
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Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
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Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах
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Обновлено в 05:48
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18