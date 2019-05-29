ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

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