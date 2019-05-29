Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
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Россияне активно берут крупные кредиты, в том числе ипотеку

РИА Новости09:25

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Коммерсантъ09:05

ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАСС03:59

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Известия04:31

Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

News.ru04:30

Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

Rambler News Service04:12

ВЦИОМ: две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомости05:09
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Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Футбол

Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»

Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора

48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Общество

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Политика

Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Политика

Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным

Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Наука

Микророботы в крови смогу лечить онкологические заболевания

Обновлено вчера в 08:45
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В США семь человек пострадали от торнадо

Пять миллионов человек остались без света в американском штате Огайо из-за торнадо, по меньшей мере 7 человек пострадали, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 06:18
Энергетика

Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии

Первый подряд "Газпром" планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — "Газстройпромом".
Обновлено в 11:04
Игры

В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж

В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
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