Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ вчера в 09:05

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Известиявчера в 04:31

Большинство жителей России не готовы брать крупные кредиты — опрос

REGNUMвчера в 07:46

ВЦИОМ: две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомостивчера в 05:09

Россияне активно берут крупные кредиты, в том числе ипотеку

РИА Новостивчера в 09:25

Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

News.ruвчера в 04:30

Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

Rambler News Serviceвчера в 04:12

ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАССвчера в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Гаджеты

Intel показала игровой ноутбук будущего

Корпорация Intel в рамках выставки Computex 2019 продемонстрировала концептуальный игровой ноутбук Honeycomb Glacier, имеющий весьма необычную конструкцию.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку

Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

Обновлено в 04:07
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 16,2%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
Обновлено в 03:53
Футбол

Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20.
Обновлено в 02:20
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»

Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Транспорт

Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку

Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы — высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:34
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор

В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.
Обновлено в 02:08
Экономика

«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду

Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

«Четырехдневная» супруга Николаса Кейджа дала первое интервью

На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Путин ограничил право иностранцев служить в армии по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут заключать контракт на службу в российской армии только один раз.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 11:02
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 03:54
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:04
Наука

Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок

Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное