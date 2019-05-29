Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
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Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Политика
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.
Обновлено в 08:58
Общество
ФАС возбудила дело против «Ростелекома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Сбившую четырех человек дагестанку закидали камнями
Обновлено в 05:41
Происшествия
В США 130 человек пострадали из-за торнадо
По меньшей мере 130 человек пострадали из-за торнадо, обрушившегося на американские штаты Огайо и Индиана.
Обновлено вчера в 18:15
Космос
Российские космонавты выйдут в открытый космос для работ на МКС
Сегодня российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин выйдут в открытый космос.
Обновлено в 00:42
Наука
Jaguar Land Rover представил сенсорный руль-навигатор
Jaguar Land Rover (JLR) представил сенсорный руль-навигатор, способный подсказывать водителям путь по заданному маршруту, не отвлекая их от дороги.
Обновлено в 08:22
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному
Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Футбол
Выгонят из «Спартака» без алиментов? В чем обвинили Глушакова
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество
Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей
Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Младенец упал с больничной кровати и умер
Ребенку выделили кроватку с бортами, но в ночь на 13 мая мать положила его рядом с собой. В какой-то момент младенец упал на пол.
Обновлено в 09:27
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено 27 мая в 09:54
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18