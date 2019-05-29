Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
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Россияне активно берут крупные кредиты, в том числе ипотеку

РИА Новости09:25

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Коммерсантъ09:05

Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

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Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

News.ru04:30

ВЦИОМ: две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомости05:09

ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАСС03:59
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Экономика

Медведев открыл в Сколково исследовательский центр «Сибура»

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Приложение Pokemon Sleep будет вознаграждать игроков за здоровый сон

В связке с мобильным приложением Pokemon Sleep оно будет отслеживать деятельность игрока и вознаграждать его за здоровый сон.
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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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Изменились правила обязательного медицинского страхования для россиян

С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
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Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
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Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
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Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.
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Анастасия Стоцкая подхватила от Филиппа Киркорова «звездную» болезнь

В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой певица рассказала, что подхватила от Филиппа Киркова неприятную болезнь.
Обновлено в 10:22
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Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Стрельба произошла около храма в Москве

"По адресу Преображенский Вал, дом № 1 произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к 8,5 годам колонии

Обновлено в 08:59
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Общество

Генпрокуратура проведет проверку школ

Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует.
Обновлено в 09:17
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В России могут ввести «отцовский капитал»

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Обновлено вчера в 21:18
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
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Электронные сигареты не помогают бросить курить

Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
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Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье и скрылась

Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье.
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Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
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Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
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Валерия выступила в Кремле в дорогом платье от Christopher Kane

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Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
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Проект Google почти исключил существование «холодного термояда»

Масштабный проект Google по проверке всех заявлений о достижении холодного термоядерного синтеза завершился предсказуемым образом – его участники не смогли повторить ни одно из этих "открытий".
Обновлено 27 мая в 11:04
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