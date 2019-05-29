Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
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Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Мхитарян обратился к игрокам «Арсенала»
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян обратился к игрокам "Арсенала" в преддверии финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:02
Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Обновлено в 14:47
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги
Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Политика
Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик
Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".
Обновлено в 15:24
Политика
На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов
Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.
Обновлено в 09:36
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе признался в содеянном
Задержанный по делу о взрыве в Лионе признался в содеянном. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебные источники.
Обновлено в 15:24
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Экономика
Лекарства от ВИЧ не прошли по цене
Минздрав подвел итоги повторно объявленных в апреле 2019 года аукционов на поставку препарата для лечения пациентов с ВИЧ ламивудин.
Обновлено вчера в 17:58
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Транспорт
МЦК и железную дорогу полностью интегрируют ко Дню города
Программу интеграции станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог завершат ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:33
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Компания Bentley опубликовала официальный пресс-релиз, касающийся седана Flying Spur нового поколения.
Обновлено в 12:35
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
В ходе работ Кононенко и Овчинин забрали полотенце, которое оставил снаружи один из российских космонавтов около 10 лет назад.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Подросток вышел из комы из-за дезодоранта
Обновлено в 09:04