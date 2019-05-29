Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Коммерсантъ09:05

Большинство жителей России не готовы брать крупные кредиты — опрос

REGNUM07:46

ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАСС03:59

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Известия04:31

Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

News.ru04:30

Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

Rambler News Service04:12

ВЦИОМ: две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомости05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

Мхитарян обратился к игрокам «Арсенала»

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян обратился к игрокам "Арсенала" в преддверии финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:02
Общество

«Кабаний» стриптиз довел заведующую детсадом в Сургуте до увольнения

Обновлено в 07:58
Энергетика

Минфин и «Транснефть» обменялись упреками

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Игры

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Обновлено в 12:11
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Обновлено в 14:47
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия

На станции Шиес двух активисток увезли на скорой после задержания

Обновлено в 14:01
Наука

Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Баскетбол

«Химки» вышли в финал Единой лиги

Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Политика

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Кино

Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".
Обновлено в 15:24
Политика

На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.
Обновлено в 09:36
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Подозреваемый во взрыве в Лионе признался в содеянном

Задержанный по делу о взрыве в Лионе признался в содеянном. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебные источники.
Обновлено в 15:24
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Экономика

Лекарства от ВИЧ не прошли по цене

Минздрав подвел итоги повторно объявленных в апреле 2019 года аукционов на поставку препарата для лечения пациентов с ВИЧ ламивудин.
Обновлено вчера в 17:58
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Транспорт

МЦК и железную дорогу полностью интегрируют ко Дню города

Программу интеграции станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог завершат ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:33
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Компания Bentley опубликовала официальный пресс-релиз, касающийся седана Flying Spur нового поколения.
Обновлено в 12:35
Космос

Российские космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

В ходе работ Кононенко и Овчинин забрали полотенце, которое оставил снаружи один из российских космонавтов около 10 лет назад.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Подросток вышел из комы из-за дезодоранта

Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное