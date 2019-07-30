Экономика
Россияне считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитовNews.ru 03:53
Большинство россиян не настроены в ближайшее время совершать крупные покупки и тем более — брать на это кредит. Они уверены, что с тратами сейчас лучше повременить. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Остается стабильным процент граждан России, ориентированных на сберегательное поведение — 68% респондентов, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Московский Комсомолец06:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:13, Вашингтон
Общество
Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи.
Обновлено в 05:49
Политика
Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.
Обновлено в 07:57
Кино
Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино
Обновлено в 04:15
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Мигрант в Германии столкнул под поезд мать с ребенком
Обновлено в 03:49
Футбол
«Не выиграли Лигу чемпионов». Роналду подколол «Барселону»
По словам Роналду, «Ювентус» не зациклен на Лиге чемпионов, но при должном усердии победа в турнире неминуема.
Обновлено в 06:33
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Два новых уголовных дела завели по итогам митинга 27 июля
Два новых уголовных дела возбуждены по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Здоровье
В Пензенском роддоме за сутки родились 18 мальчиков
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Фанат Земфиры рассказал, зачем напал на ее автомобиль
Мужчина, напавший на автомобиль известной певицы Земфиры, рассказал о том, что именно толкнуло его на безумство.
Обновлено в 06:47
Авто
Илон Маск назвал сроки премьеры первого пикапа Tesla
Глава американской компании рассказал, что долгожданный пикап Tesla будет представлен в ближайшие два-три месяца.
Обновлено в 00:40
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Политика
Поклонская может стать зампредом международного комитета Госдумы
Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее поделился мнением, что Наталья Поклонская после перехода в комитет будет эффективно работать на международных парламентских площадках.
Обновлено в 06:10
Культура
Нацмузей РТ получит мультимедиа-гид с дополненной реальностью
Мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, получит Национальный музей Татарстана.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Обновлено вчера в 23:36
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Гаджеты
«Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи
Электронный дискаунтер «Ситилинк» объявил о старте продаж средств криптографической защиты и безопасного хранения ключей шифрования «Рутокен» компании «Актив».
Обновлено в 06:39
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину
Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.
Обновлено в 06:49
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Момент падения военного самолета в Пакистане попал на видео
Видео момента крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана появилось в Сети.
Обновлено в 03:20
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26