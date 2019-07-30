с чего всё началось

Большинство россиян не настроены в ближайшее время совершать крупные покупки и тем более — брать на это кредит. Они уверены, что с тратами сейчас лучше повременить. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов

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