Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбереженияТАСС 04:19
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.Коммерсантъ04:43
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Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос
Интерфакс - Россия03:46
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Названы самые высокооплачиваемые диджеи мира
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Политика
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Общество
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Обновлено в 05:10
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Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
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Экономика
Суд признал обоснованным заявление о банкротстве группы «Эксперт»
Заявление о признании банкротом группы «Эксперт» было подано в суд в сентябре прошлого года.
Обновлено в 05:04
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Ровер Mars 2020 должен доставить образцы марсианской породы, которые будут возвращены на Землю будущей миссией.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
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В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 08:36
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На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Транспорт
Ремонт трех улиц в Петербурге перекроет движение транспорта
Обновлено в 07:06
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Финансы
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей
За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
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Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
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"Пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный", – подчеркнул глава правительства.
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Авто
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Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям США
Рост произошел несмотря на то, что в мае этого года Минторг США внес Huawei в черный список, поскольку деятельность компании «противоречит интересам национальной безопасности США».
Обновлено в 06:27
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
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