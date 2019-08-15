Экономика
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностейРоссийская газета 08:27
66 процентов россиян, имеющих кредитный заем, сказали, что за последний год не испытывали трудностей с его выплатой, выяснил ВЦИОМ. На вопрос "Сталкивались ли вы или члены вашей семьи в течение последних 12 месяцев с трудностями при выплате кредита" они ответили отрицательно.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес серьезную операцию
Обновлено в 08:00
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском
Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
Польша поддерживает американский план по «устрашению России»
В «Военном обозрении» отмечают, что Польша помимо увеличения военного контингента США на своей территории, намеренна увеличить численность собственных вооруженных сил до 200 тысяч человек.
Обновлено в 11:03
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
В Сети появились сообщения о сбитом Су-22 в Сирии
Обновлено вчера в 11:22
Киберспорт
Smile дал прогноз на групповой этап The International 2019
Обновлено в 02:28
Музыка
Как пройдет фестиваль «Спасская башня»
В рамках фестиваля с 23 августа по 1 сентября на Красной площади выступят оркестры из Азербайджана, Японии, Италии, Китая, Турции и других стран.
Обновлено в 03:52
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Футбол
Продюсер «Матч ТВ» не согласовала показ игры в Порту за €50 000
Как сообщает «Бизнес Online», «Краснодар» хотел показать первый матч на платформе Okko и предложил им выкупить права на показ за €7 000.
Обновлено в 09:13
Политика
Часть улицы Нью-Йорка хотят назло Трампу переименовать в авеню Обамы
Более 107 тысяч американцев высказались за переименование участка Пятой авеню в Нью-Йорке, где расположен небоскрёб Trump Tower, в авеню Барака Обамы.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
Буквально несколько часов назад в одном из московских роддомов появился на свет первенец супружеской четы — актрисы Екатерины Архаровой и бизнесмена Артема Илясова.
Обновлено в 11:50
Хоккей
«Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит 15 суток ареста
Угроза нависла над Аллой Пугачевой. Страшно представить, но королева российской эстрады может получить 15 суток в изоляторе.
Обновлено в 12:50
Гаджеты
«Умные» духовки повадились сами включаться по ночам
В 2 часа 30 минут устройство включилось и долгое время оставалось работающим, при этом температура поддерживалась на уровне 200 градусов Цельсия.
Обновлено в 13:14