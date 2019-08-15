Экономика
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностейРоссийская газета 08:27
66 процентов россиян, имеющих кредитный заем, сказали, что за последний год не испытывали трудностей с его выплатой, выяснил ВЦИОМ. На вопрос "Сталкивались ли вы или члены вашей семьи в течение последних 12 месяцев с трудностями при выплате кредита" они ответили отрицательно.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Армия и оружие
В КНДР отказались от дальнейших переговоров с Южной Кореей
«Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе», - цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено в 13:42
Политика
Президент Литвы выразил сожаление о решении Латвии использовать БелАЭС
Президент Литвы Гитанас Науседа, который находится с визитом в Германии, выразил сожаление в связи с решением Латвии покупать электроэнергию с Белорусской АЭС транзитом через Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:05
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 22:11
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Кино
Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено в 15:08
Наука
Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году
Объем выбросов основных парниковых газов в прошлом году побил рекорд, их влияние на глобальное потепление усилилось на 43% по сравнению с 1990-м годом, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества.
Обновлено 12 августа в 21:06
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Обновлено в 22:38
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Футбол
Молодёжка «Оренбурга» набрала первые очки, обыграв «Сочи»
В стартовом матче шестого тура Молодёжного первенства пока не набиравший очков "Оренбург" принимал "Сочи".
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В Новосибирске восстановят бомбардировщик времён Второй мировой войны
Может считаться лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР во Второй мировой войне, несмотря на достаточно слабый вклад в победу над Германией — трудности военного времени не позволили своевременно начать массовое производство этого самолета.
Обновлено в 06:40
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов
Обновлено в 07:46
Футбол
Назван соперник «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Соперником ФК «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская команда «Брага», которая выиграла матч у ФК «Брондбю» (Дания) со счётом 3:1.
Обновлено в 18:15
Политика
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает газета Gibraltar Chronicle.
Обновлено в 05:28
Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Происшествия
Волк напал на спящих в палатке туристов
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
Экономисты объяснили, почему торговая война с Китаем невыгодна США
Длительная торговая война между США и Китаем одинаково навредит обеим странам, сообщает The National Interest.
Обновлено в 18:39
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено в 00:19
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Футбол
«Лудогорец» вновь разгромил «Трабзонспор» и вышел в следующий раунд Лиги Европы
"Лудогорец" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил валлийский клуб "ТНС" со счетом 4:0.
Обновлено в 15:26
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52