МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.

с чего всё началось

66 процентов россиян, имеющих кредитный заем, сказали, что за последний год не испытывали трудностей с его выплатой, выяснил ВЦИОМ. На вопрос "Сталкивались ли вы или члены вашей семьи в течение последних 12 месяцев с трудностями при выплате кредита" они ответили отрицательно.

Футбол Неймар может получить рецидив старой травмы Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может получить рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien.

Футбол За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.

Происшествия Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.

Происшествия Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.

Происшествия На севере Москвы загорелся ангар Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.

Энергетика «Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».

Футбол Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм) Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Авто Hyundai Creta получил новый двигатель Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Политика Власти Гибралтара освободили иранский танкер Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Армия и оружие Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

Музыка Как пройдет фестиваль «Спасская башня» В рамках фестиваля с 23 августа по 1 сентября на Красной площади выступят оркестры из Азербайджана, Японии, Италии, Китая, Турции и других стран.

Политика Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов.

Армия и оружие Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского» Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Игры Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat На днях компанией Eletctronic Arts был представлен первый трейлер очередной игры из серии Need for Speed.

Политика В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.