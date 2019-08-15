Общество
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностейРоссийская газета 08:27
66 процентов россиян, имеющих кредитный заем, сказали, что за последний год не испытывали трудностей с его выплатой, выяснил ВЦИОМ. На вопрос "Сталкивались ли вы или члены вашей семьи в течение последних 12 месяцев с трудностями при выплате кредита" они ответили отрицательно.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Футбол
Неймар может получить рецидив старой травмы
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может получить рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:17
Футбол
За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду
Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой
На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Происшествия
На севере Москвы загорелся ангар
Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.
Обновлено в 13:09
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Авто
Hyundai Creta получил новый двигатель
Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.
Обновлено в 05:06
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Обновлено 13 августа в 10:16
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Музыка
Как пройдет фестиваль «Спасская башня»
В рамках фестиваля с 23 августа по 1 сентября на Красной площади выступят оркестры из Азербайджана, Японии, Италии, Китая, Турции и других стран.
Обновлено в 03:52
Политика
Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов
Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Футбол
Месси провел тренировку на песке
Обновлено в 12:23
Игры
Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat
На днях компанией Eletctronic Arts был представлен первый трейлер очередной игры из серии Need for Speed.
Обновлено в 03:30
Политика
В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено в 12:40