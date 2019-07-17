Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.

с чего всё началось

Самым популярным ответом на вопрос, кем, на ваш взгляд, является Украина для России, стало утверждение, что это - "братская страна" (30%). Еще 28% респондентов назвали Украину просто соседом. И только 12% россиян воспринимают Украину как источник угрозы.

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