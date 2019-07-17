Политика

ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской странойРоссийская газета 03:50

Самым популярным ответом на вопрос, кем, на ваш взгляд, является Украина для России, стало утверждение, что это - "братская страна" (30%). Еще 28% респондентов назвали Украину просто соседом. И только 12% россиян воспринимают Украину как источник угрозы.
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с чего всё началось

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине

Больше двух третей россиян (68%) заявили, что хорошо в целом относятся к Украине, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 56% респондентов сообщили, что относятся к Украине в основном хорошо, ещё 12% - очень хорошо.
РИА Новостивчера в 20:11

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68% россиян признались в хорошем отношении к Украине

Интерфакс03:51

Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине

РБКвчера в 21:59

Опрос показал отношение россиян к Украине

Известиявчера в 22:49

ВЦИОМ рассказал об отношениях россиян к Украине и украинцам

Телеканал 360°вчера в 22:16

Опрос показал отношение россиян к Украине

RT на русском02:40

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

News.ruвчера в 20:27

Исследование показало, какие эмоции россияне испытывают к украинцам

РИА Новостивчера в 20:29
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Армия и оружие

Подаренное Украине оружие пылится на складах — глава Минобороны Канады

Во время совместного брифинга с премьером Канады Джастином Трюдо, который состоялся 3 июля в Торонто, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине.
Обновлено в 04:39
Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос удивлен теплотой петербуржцев

Обновлено в 05:20
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже

Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

Обновлено в 05:56
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Обновлено в 06:13
Экономика

«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана новым главой Еврокомиссии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен займет пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Политика

Белоруссия и Россия согласовали концепцию интеграции

Москва и Минск согласовали основные принципы интеграции двух стран во время межправительственной рабочей группы, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 05:39
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Бузова встретилась с бывшим возлюбленным Третьяковым спустя 12 лет

Российская телеведущая Ольга Бузова увиделась с Романом Третьяковым спустя 12 лет после разрыва.
Обновлено в 04:20
Политика

Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
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