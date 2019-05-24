ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59

с чего всё началось

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Общество Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.

Наука В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.

Игры В Steam началась очередная «Весенняя уборка» Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.

Происшествия Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.

Общество Тысячи сотрудников завода под Оренбургом лишились работы На ЮУМЗе вышел приказ о сокращении всех без исключения сотрудников завода — а это 2938 человек, — пишет Orsk.ru.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.

Гаджеты Начало конца: в ожидании обвала продаж Huawei останавливает заводы По некоторым видам продукции, как отмечали независимые эксперты, складские запасы компонентов могут обеспечить работу Huawei до конца текущего года или какой-то части следующего.

Здоровье Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Политика Британцы требуют досрочные парламентские выборы Британцы полагают, что единственный выход – досрочные парламентские выборы.

Кино Тарантино может выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде» Режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном выпуске в широкий прокат расширенной версии своего последнего фильма «Однажды в Голливуде».

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Здоровье Денис мечтает нормально дышать и говорить До года Денис перенес две операции: врачи частично восстановили нёбо и средний отдел глотки, а также провели шунтирование барабанной перепонки.

Кино Загитова назвала Россию лучшим местом на земле Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на земле.