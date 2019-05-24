Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59
Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.
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с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного с 13 по 19 мая.РБКвчера в 12:52
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Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.
Обновлено в 03:35
Общество
Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей
Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено вчера в 06:44
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Дольщикам долгостроев «Норманна» нашли нового генподрядчика
Обновлено вчера в 11:18
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце», но остался в Лиге 1
Футболисты «Ниццы» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции переиграли «Монако».
Обновлено вчера в 16:55
Наука
В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского
Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено 23 мая в 02:17
Игры
В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Тысячи сотрудников завода под Оренбургом лишились работы
На ЮУМЗе вышел приказ о сокращении всех без исключения сотрудников завода — а это 2938 человек, — пишет Orsk.ru.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Гаджеты
Начало конца: в ожидании обвала продаж Huawei останавливает заводы
По некоторым видам продукции, как отмечали независимые эксперты, складские запасы компонентов могут обеспечить работу Huawei до конца текущего года или какой-то части следующего.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Британцы требуют досрочные парламентские выборы
Британцы полагают, что единственный выход – досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 03:56
Футбол
«СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»
«Спартак» купил Ташаева у «Динамо» год назад за 1,5 миллиона евро.
Обновлено в 01:40
Кино
Тарантино может выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
Режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном выпуске в широкий прокат расширенной версии своего последнего фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 03:19
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Здоровье
Денис мечтает нормально дышать и говорить
До года Денис перенес две операции: врачи частично восстановили нёбо и средний отдел глотки, а также провели шунтирование барабанной перепонки.
Обновлено в 03:28
Кино
Загитова назвала Россию лучшим местом на земле
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на земле.
Обновлено в 04:18
Футбол
Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27