ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59

с чего всё началось

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Политика Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Американский концерн General Motors и китайская компания SAIC начали серийное производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Происшествия СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.

Шоу-бизнес Боярский рассказал, почему избегает публичных мест Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.

Авто Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.

Происшествия Вертолет Ми-17 разбился в Мексике Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Общество Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.

Происшествия Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.

Политика Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.

Футбол Жардим планирует остаться в «Монако» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".

Политика Украина признала зависимость от торговли с Россией Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

Происшествия Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться» Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».

Космос SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Экономика Российские магазины предупредили о резком росте цен Ритейлеры предупредили банки и платёжные системы о росте цен.

Политика Против Порошенко зарегистрировали третье обвинение Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.