Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59
Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.
Читать в источнике
Оценить541
с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного с 13 по 19 мая.РБКвчера в 12:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика
Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду
Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.
Обновлено в 02:38
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Американский концерн General Motors и китайская компания SAIC начали серийное производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Происшествия
СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета
Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
«СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»
«Спартак» купил Ташаева у «Динамо» год назад за 1,5 миллиона евро.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы
Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе
По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска
Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
Обновлено в 02:50
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»
Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»
НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Российские магазины предупредили о резком росте цен
Ритейлеры предупредили банки и платёжные системы о росте цен.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Против Порошенко зарегистрировали третье обвинение
Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено вчера в 15:07
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году
Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
В Екатеринбурге полиция ищет пропавшего 10-летнего мальчика
В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут 10-летнего мальчика Семёна Кушкова, который не вернулся с прогулки.
Обновлено в 01:40