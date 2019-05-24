ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости 14:59

с чего всё началось

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Политика Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Футбол Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро Как уточняет "Спорт-экспресс", стоимость машины, названной в честь бразильского гонщика "Формулы-1" Айртона Сенны, оценивается в 850 тысяч евро.

Общество Мэрия Екатеринбурга получила 7,5 тысячи предложений по месту для храма Администрация Екатеринбурга получила уже 7,5 тысячи предложений горожан по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины, сообщает городская администрация.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Политика Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Происшествия Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Экономика Bloomberg назвал победителя в торговой войне США и Китая Агентство Bloomberg написало статью о торговой войне США и Китая, сравнив произошедшее с боксом.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Общество Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.

Здоровье Врач назвал причину появления ранних морщин Одной из причин преждевременного старения кожи и даже развития онкологических заболеваний может стать долгое пребывание на солнце без солнцезащитного крема.

Футбол «Арсенал» может расстаться с Мхитаряном По информации The Sun, лондонский клуб готов расстаться с 30-летним хавбеком.

Политика Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко отказался подписать новый устав, сообщает РИА "Новости".

Музыка Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Общество Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.

Политика Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.

Общество Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.