Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости 14:59
Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.
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с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного с 13 по 19 мая.РБК12:52
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