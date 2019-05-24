ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59

с чего всё началось

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Музыка Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети» За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.

Политика Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

Наука Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Армия и оружие В Алеппо возобновили производство спортивной обуви Послевоенный сирийский Алеппо возвращается к мирной жизни - местные жители восстановили производство спортивной обуви, некогда приостановленное из-за боевых действий, сообщил журналистам руководитель производства Махмуд Даббах.

Армия и оружие Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Кино Хабенский и Бондарчук исполнили модный танец Совсем скоро в Сочи начнет работу 30-й "Кинотавр". В преддверии юбилейного кинофестиваля актеры и режиссеры исполнили модный танец.

Политика Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.

Происшествия В Челнах при прокладке кабеля обнаружили человеческие останки В Набережных Челнах в поселке Орловка при рытье траншеи для прокладки кабеля накануне были обнаружены человеческие останки, сообщает источник «БИЗНЕС Online» в силовых ведомствах.

Шоу-бизнес Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Политика Киев признал зависимость от торговли с Россией Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.

Происшествия Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.

Теннис Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль предложил кардинальное изменение в теннисных правилах.

Происшествия Замглавы УФНС по Ростовской области задержана Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.

Технологии Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Футбол Жемалетдинов: «„Локомотив“ не потеряет второе место» К сожалению, не удалось взять чемпионство, но теперь остаётся сделать последний шаг до второго места по итогам сезона.

Политика В Латвии началось голосование на выборах в Европарламент Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 288 граждан.

Наука В Израиле сварили пиво из дрожжей, которым 5000 лет Израильские ученые получили дрожжи возрастом в пять тысяч лет, а эксперты сварили на их основе пиво.