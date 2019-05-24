Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.
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с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа
, проведенного с 13 по 19 мая.
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ВЦИОМ: рейтинг доверия Владимиру Путину на историческом минимуме

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ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

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ВЦИОМ: почти 70% россиян одобряют деятельность президента

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URA.Ruвчера в 14:40
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Политика

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Армия и оружие

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В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
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Совсем скоро в Сочи начнет работу 30-й "Кинотавр". В преддверии юбилейного кинофестиваля актеры и режиссеры исполнили модный танец.
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Политика

Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
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Происшествия

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Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.
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Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
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Армия и оружие

НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

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Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.
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К сожалению, не удалось взять чемпионство, но теперь остаётся сделать последний шаг до второго места по итогам сезона.
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Ученые придумали, как бороться с хронической бессонницей без таблеток

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Политика

В Латвии началось голосование на выборах в Европарламент

Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 288 граждан.
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«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию

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Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента

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В Израиле сварили пиво из дрожжей, которым 5000 лет

Израильские ученые получили дрожжи возрастом в пять тысяч лет, а эксперты сварили на их основе пиво.
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Подопечную Фадеева преследует «безумный маньяк»

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Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце

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