ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости 14:59

с чего всё началось

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Армия и оружие Рособоронэкспорт представит на «Армии-2019» новинки бронетехники и флота Рособоронэкспорт (входит с Ростех) на форуме "Армия-2019" впервые предложит зарубежным заказчикам бронеавтомобиль нового поколения "Тигр-2", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", а также экспортную версию фрегата типа "Адмирал Горшков" проекта 22356.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Происшествия Вертолет Ми-17 разбился в Мексике Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Экономика В российских магазинах упали цены на красную икру «Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.

Космос Названа стоимость создания ракеты «Рокот-2» без украинских комплектующих Создание ракеты-носителя легкого класса "Рокот-2" с российскими комплектующими потребует 3,4 миллиарда рублей, до 2028 года можно будет осуществить более 40 пусков ракеты, говорится в материалах Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Кино Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов Изначально планировалось, что фильм про синего ежа должен был выйти в ноябре этого года. Теперь премьера назначена на 14 февраля 2020-го.

Происшествия Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы Трое неустановленных лиц напали на мужчину, избили его, затем скрылись в грузовом автомобиле марки Volkswagen вместе с мотоциклом потерпевшего.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Политика Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану Госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану.

Происшествия Немецкий гонщик умер после аварии на трассе Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве ликвидировали пожар на кровле жилого дома Спасателям удалось ликвидировать пожар на кровле жилого дом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Происшествия Неизвестные расстреляли полицейского в Туле Нападение на полицейского в Туле подтвердили в областном управлении МВД России, передает ТАСС. Раненого мужчину госпитализировали.

Происшествия Заминированный сверток взорвался в Лионе Заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго в Лионе. В результате ЧП есть раненые, пишет газета Le Progres.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.

Футбол Роналду показал свой новый спортивный автомобиль Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Общество Знаки Зодиака, для которых июнь станет самым денежным месяцем Удачи в начале месяца хватит на то, чтобы называться самым везучим знаком Зодиака в денежных делах.