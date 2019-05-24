ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости 14:59

с чего всё началось

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г. после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов. При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".

Общество На Бали произошло извержение вулкана Агунг На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Политика Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке Напомним, что предшественник Терезы Мэй на посту премьера Британии Дэвид Кэмерон покинул свой пост в конце июня 2016 года, после референдума по вопросу выхода страны из ЕС, когда за Brexit проголосовали большинство британцев, передает НСН.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Происшествия Под Пензой депутат облил односельчанина соляркой и поджег По данным следствия, 17 апреля 55-летний депутат встретил односельчанина, с которым у него долгое время были конфликты.

Общество На хакатоне, который пройдет 25 и 26 мая, эксперты предложат варианты развития Гатчины В выходные дни, 25 и 26 мая, на масштабном хакатоне СЗФО «HackGatchina» эксперты из разных областей обсудят и предложат решения по благоустройству городской среды в Гатчине.

Общество В конце мая в Москву придет жара В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.

Гаджеты Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Политика Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Политика Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.

Экономика Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6% Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

Происшествия Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали.

Космос SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета Компания SpaceX после старта ракеты Falcon 9 успешно вывела в космос 60 спутников проекта Starlink, предназначенных для раздачи глобального интернета.

Общество Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги финального голосования, пересчитав оценки участников - Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Происшествия В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.