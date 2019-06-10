ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизниКоммерсантъ 01:59

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается ТАСС, 22% россиян недовольны уровнем своей жизни. Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

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