Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизниКоммерсантъ 01:59
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается ТАСС, 22% россиян недовольны уровнем своей жизни. Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
Обновлено вчера в 09:48
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса
Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Технологии
Эксперт: история с Huawei говорит о противоречивости процессов глобализации
Ситуация вокруг Huawei свидетельствует о противоречивости процессов глобализации, заявил Фан Биньсин, академик Китайской академии инженерных наук, прозванный у себя в стране "отцом китайского файрвола".
Обновлено в 04:16
Политика
СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Происшествия
Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП
ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Путешествия
Российские путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников считают, что худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирской области
Медики зафиксировали 25 случаев менингококковой инфекции в Новосибирской области.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Единоборства
Головкин выиграл нокаутом бой против Роллса
Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям казахстанец Геннадий Головкин одолел канадца Стива Роллса нокаутом в первом бое после поражения от мексиканца Сауля Альвареса, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 00:53
Авто
Мини-версия внедорожника Toyota Land Cruiser рассмешила автолюбителей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с уменьшенной колесной базой дебютировал на автовыставке в Объединенных Арабских Эмиратах.
Обновлено в 03:51
Общество
Медведев разрешил МФЦ принимать наличные
Россиянам позволят отплачивать государственные и муниципальные услуги в многофункциональных центрах (МФЦ) наличными и картами через электронные терминалы.
Обновлено в 04:31
Общество
В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Политика
Тимошенко хочет в «коалицию действий» с Зеленским
Если Конституционный суд Украины не отменит указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, то результаты голосования ЦИК Украины должен объявить до 5 августа, а первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится не позднее 9 сентября.
Обновлено в 04:30
Политика
Ушаков: Россия не окажется беззащитной при крахе системы стабильности
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не останется беззащитной даже при условии разрушения системы стабильности в мире.
Обновлено в 03:25
Политика
Начальника новосибирской полиции уволил Владимир Путин
Обновлено в 02:28
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил Паслер
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил врио главы Оренбургской области Денис Паслер.
Обновлено в 04:15
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Двое студентов из Египта утонули в Ульяновске
"В Волге в районе дамбы около Императорского моста утонули двое граждан Египта - студенты второго курса УлГУ медицинского факультета 1997 и 1998 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:52
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Авто
АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA
Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40