Экономика
ВБ назвал угрозу для роста ВВП РоссииГазета.Ru 17:53
Всемирный банк заявил, что возможное расширение антироссийских санкций угрожает росту экономики России. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в ВБ считают, что санкции угрожают экономике РФ в среднесрочной перспективе.
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