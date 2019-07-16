Российский футбольный союз подаст 16 июля запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с целью получения разрешения на использование в матчах чемпионата России системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил руководитель проекта системы VAR в России Леонид Калошин.

VAR может заработать в чемпионате России уже со второго тура

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