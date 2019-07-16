Футбол

VAR может заработать в чемпионате России уже со второго тураПетербургский дневник вчера в 21:41

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
Российский футбольный союз подаст 16 июля запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с целью получения разрешения на использование в матчах чемпионата России системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил руководитель проекта системы VAR в России Леонид Калошин.
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