УЕФА сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в этом сезоне Лиги чемпионов, начиная с матчей 1/16 финала.

Систему VAR начнут использовать в ЛЧ в этом сезоне в матчах плей-офф

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