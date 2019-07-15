Футбол

VAR будет протестирован в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином»РБК 12:42

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
Система VAR будет использоваться в ходе матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» в тестовом режиме, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».
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