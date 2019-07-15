Система VAR будет использоваться в ходе матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» в тестовом режиме, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».

VAR будет протестирован в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином»

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