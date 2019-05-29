Футбол
VAR будет использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛNews.ru 04:08
В стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе страны в сезоне-2019/2020 встретятся «Крылья Советов» (Самара, РПЛ) — «Нижний Новгород» (ФНЛ) и «Уфа» (РПЛ) — «Томь» (ФНЛ). Первые матчи состоятся 30 мая, ответные — 2 июня.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
Теннис
Надаль вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:01
Футбол
Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание
Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар после финального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) сообщил, что прощается с командой.
Обновлено в 17:01
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Общество
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено в 20:26
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Экономика
Новые технологии на службе предпринимательства
Сбербанк поздравил представителей малого бизнеса с Днем предпринимателя.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.
Обновлено в 16:17
Кино
Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»
Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в начале мая обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли России, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:54
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 14:42
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершается отопительный сезон
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 С. Первыми от отопления отключат дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток дома в остальных районах города.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Спасатели достали трех человек из шахты на севере Москвы
Инцидент произошел на улице Грекова. Три человека оказались в шахте на глубине около пяти метров.
Обновлено в 20:34
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Технологии
Quanta Magazine (США): программисты расширяют рубежи поддающихся проверке знаний (Quanta Magazine)
В апреле два ученых-программиста опубликовали научную работу, где многократно увеличили количество задач, которые трудно решить, но легко проверить.
Обновлено в 18:43
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Общество
Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей.
Обновлено в 20:20
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку
Расследование о вмешательстве России в ход президентских выборов в США завершилось ничем, и специальный офис при министерстве, который возглавлял Мюллер, упраздняется.
Обновлено в 11:39
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Космос
100 лет назад была впервые проверена теория относительности
Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили сбитый советский самолёт времён войны
Строители нашли под эстонским городом Тарту фрагменты сбитого советского самолета и останки лётчика.
Обновлено в 20:34
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Энергетика
Силуанов: государство не собирается платить за «косяки» «Транснефти»
Вице-премьер Дмитрий Козак, в свою очередь заявил, что компенсацией ущерба из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» будет заниматься «Транснефть».
Обновлено в 12:30