VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка РоссииSoccer.ru 13:21

с чего всё началось

Система видеопомощи рефери (VAR) будет внедрена во время первых матчей 1/2 финала Кубка России "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал". VAR будет использоваться в режиме LIVE. Отмечается, что данное решение стало результатом работы РФС и проектной группы по внедрению VAR в России.

VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка России

Спорт день за днем

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