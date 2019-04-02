Футбол

VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка РоссииSoccer.ru 13:21

Локомотив — Ростов
завтра
в 12:30
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Локомотив»
Система видеопомощи рефери (VAR) будет внедрена во время первых матчей 1/2 финала Кубка России "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал". VAR будет использоваться в режиме LIVE. Отмечается, что данное решение стало результатом работы РФС и проектной группы по внедрению VAR в России.
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с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на проведение первых полуфиналов Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), говорится на сайте
 РФС.
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