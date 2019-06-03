Футбол
VAR будет использован на матчах финальной части Лиги нацийЕженедельник Футбол 04:16
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Напомним, в финальную часть Лиги наций вышли четыре сборные следующих стран: Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии. Полуфинальные матчи пройдут 5 и 6 июня. Португалия встретится со Швейцарией, а Голландия — с Англией.
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