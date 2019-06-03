Футбол

VAR будет использован на матчах финальной части Лиги нацийЕженедельник Футбол 04:16

Португалия — Швейцария
5 июня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Напомним, в финальную часть Лиги наций вышли четыре сборные следующих стран: Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии. Полуфинальные матчи пройдут 5 и 6 июня. Португалия встретится со Швейцарией, а Голландия — с Англией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Финальные матчи футбольной Лиги наций пройдут с использованием VAR

РБК04:15

Система VAR будет использоваться в финальной части Лиги наций

Sportbox.RU03:51

Прогноз и ставка Португалия – Швейцария 5 июня, матч Лиги наций УЕФА

ODDS.ruвчера в 13:58

Гарет Саутгейт – о ВАР: «Никогда не будет на 100 процентов безошибочного инструмента»

Спорт-Экспресс04:31

Система VAR будет использоваться в финальной части Лиги наций

Матч ТВ03:51

Экспресс-прогноз на матчи полуфинала Лиги Наций УЕФА

Букмекеры.рфвчера в 15:09

В финальной части Лиги Наций будут использовать VAR

Sport24.ru03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила

Несколько мощных взрывов произошли 1 июня в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске.
Обновлено 01 июня в 06:08
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Экономика

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Политика

Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Гаджеты

Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone

Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено 01 июня в 17:10
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

Обновлено в 03:29
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Происшествия

Экс-глава клиники Мешалкина попал под уголовное дело

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь»со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, дело Караськова и его супруги будет объединено с делом замдиректора по науке клиники Евгения Покушалова.
Обновлено в 04:04
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Гаджеты

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд".
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В США назвали единственного российского конкурента F-35

В США назвали российского конкурента F-35.
Обновлено в 00:41
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

В ближайшие три часа на Ростовскую область обрушиться непогода, ожидается сильный ветер, ливень с градом и снижение температуры, об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 02:31
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Политика

Умер последний участник восстания в «Собиборе»

Interfax-Russia.ru - Последний из участников восстания в концлагере "Собиборе" Семен Розенфельд скончался в Израиле в понедельник на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Обновлено в 04:06
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Обновлено в 03:33
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Религия

Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Транспорт

Электробусы начали курсировать на двух новых маршрутах в центре Москвы

Электробусы вышли на два новых маршрута в центре Москвы - автобусный «т25» и троллейбусный №42.
Обновлено в 01:56
Общество

Руководство орловской колонии уволят после банкета заключённых

Обновлено в 04:20
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное