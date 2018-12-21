Спорт
ВАДА не завершили работу по извлечению данных в московской лаборатории
ВАДА не завершили работу по извлечению данных в московской лабораторииИнтерфакс15:29
Специалисты ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря для извлечения данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хранящихся в бывшем здании московской лаборатории.
Интерфакс15:29
Оценить
У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.
— Павел Колобков, российский политикРЕН ТВ 05:52
с чего всё началось
В отчёте, опубликованном на официальном сайте WADA, указано, что экспертная группа не смогла в срок завершить извлечение данных из лаборатории из-за того, что их оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.RT на русском16:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 21:44, Ашберн
Спорт
Загитова рассказала, что не общалась с Медведевой на чемпионате России
Обновлено в 13:43
Футбол
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон»
В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 0:2.
Обновлено в 16:55
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха
Обновлено в 16:54
Спорт
Норвежка Олсбю выиграла спринт на этапе Кубке мира по биатлону в Чехии
Женский спринт на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место выиграла норвежская биатлонистка Марте Олсбю.
Обновлено в 13:17
Футбол
Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено в 15:03
Хоккей
Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» победить «Трактор» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:10
Футбол
Бабаев: «Вопрос с выкупом Бекао решён на 99 процентов»
Вопрос с выкупом прав на Бекао решён на 99 процентов.
Обновлено в 17:56
Футбол
«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры
«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Баскетбол
«Химки» победили «Дарюшшафаку» в матче Евролиги
Обновлено в 14:00
Футбол
Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.
Обновлено в 17:20
Спорт
Шнурок помешал Загорски и Гурейро на чемпионате России
Елена Кустарова, тренер спортивного дуэта Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, объяснила неудачное выступление своих подопечных в произвольном танце на чемпионате России в Саранске, передает ТАСС.
Обновлено в 15:40
Хоккей
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Баффало»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 21:38
Хоккей
Матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге
Хоккейный матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»
Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено в 15:37
Баскетбол
Алексею Шведу снимут гипс через неделю
В четверг, 20 декабря, защитнику «Химок» Алексею Шведу был сделан рентген кисти, по его результатам было принято решение снять гипс через неделю.
Обновлено в 12:36