Спорт

ВАДА не завершили работу по извлечению данных в московской лаборатории
Интерфакс
15:29

Специалисты ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря для извлечения данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хранящихся в бывшем здании московской лаборатории.
Интерфакс15:29
Павел Колобков
У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.
— Павел Колобков, российский политикРЕН ТВ 05:52
с чего всё началось
В отчёте, опубликованном на официальном сайте
 WADA, указано, что экспертная группа не смогла в срок завершить извлечение данных из лаборатории из-за того, что их оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
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