с чего всё началось

У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.

Специалисты ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря для извлечения данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хранящихся в бывшем здании московской лаборатории.

ВАДА не завершили работу по извлечению данных в московской лаборатории

Спорт Спорт Загитова рассказала, что не общалась с Медведевой на чемпионате России

Футбол Футбол «Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 0:2.

Спорт Спорт Норвежка Олсбю выиграла спринт на этапе Кубке мира по биатлону в Чехии Женский спринт на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место выиграла норвежская биатлонистка Марте Олсбю.

Футбол Футбол Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.

Хоккей Хоккей Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» победить «Трактор» в матче КХЛ Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Футбол Футбол Бабаев: «Вопрос с выкупом Бекао решён на 99 процентов» Вопрос с выкупом прав на Бекао решён на 99 процентов.

Футбол Футбол «Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры «Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».

Футбол Футбол Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.

Спорт Спорт Шнурок помешал Загорски и Гурейро на чемпионате России Елена Кустарова, тренер спортивного дуэта Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, объяснила неудачное выступление своих подопечных в произвольном танце на чемпионате России в Саранске, передает ТАСС.

Хоккей Хоккей Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Баффало» «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей Хоккей Матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге Хоккейный матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге.

Футбол Футбол «Ювентус» продлил соглашение с «adidas» Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.