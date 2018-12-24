Происшествия

Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Lenta.ru
11:30

Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Lenta.ru11:30
с чего всё началось

Чечен-гейт (18+) Как следователи доказали, что в Чечне пытали и убивали геев и почему не стали возбуждать уголовное дело

В прошедший четверг на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о тяжких нарушения прав человека в Чечне, подготовленный в рамках санкционированного против Российской Федерации так называемого «Московского механизма».
Новая газетавчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили об убийстве двух чеченцев из «тюрьмы для геев» выстрелами в затылок

Взгляд.ру12:35

«Новая» рассказала о якобы застреленных узниках «тюрьмы для геев». Эксперты рвут газету на куски

Царьград12:14

«Новая газета»: убийство двух чеченцев, находившихся в «секретной тюрьме» для геев, объяснили нападением на полицейских

Медиазона05:01

Опубликованы доказательства содержания Лапунова в подвале у силовиков

Кавказский узел08:13

«Новая газета»: находившихся в «тюрьме для геев» чеченцев убили выстрелами в затылок

Дождь09:44

СКР и Генпрокуратура отказываются возбуждать дела по фактам преследований людей нетрадиционной ориентации в Чечне

Эхо Москвы07:00

Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову

Lenta.ru11:30
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Политика

Арестованный украинский моряк передал письмо из СИЗО

Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
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В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

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Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено в 13:40
Политика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
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Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

Обновлено в 01:17
Политика

В Киеве предрекли утрату документов об «украинском Крыме»

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».
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Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек. 28 человек пропали без вести, 840 — ранены.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Трамп рассказал о готовности Саудовской Аравии помочь Сирии

По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США.
Обновлено в 13:54
Финансы

Падение индексов Dow Jones и Nasdaq стало максимальным за 10 лет

Недельное падение фондовых индексов Dow Jones и Nasdaq составило 6,9% и 8,4% соответственно.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В результате атаки в Кабуле погибли не менее 28 человек

Обновлено в 14:29
Космос

Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»

Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Происшествия

Глава РАО прокомментировал сообщения о сделке Федотова со следствием

Руководитель Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев считает попыткой манипуляции общественным мнением слухи о якобы заключенной экс-главой РАО Сергеем Федотовым сделке со следствием.
Обновлено в 15:09
Общество

На Сицилии активизировался вулкан Этна

Обновлено в 12:27
Происшествия

На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита

Сейсмодатчики, установленные в районе Бурейской ГЭС, не фиксировали никаких сейсмических событий в районе станции, которые могли быть вызваны падением метеорита или оползня.
Обновлено в 08:04
Происшествия

ФСИН: в мордовской колонии № 14 использовался рабский труд

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила информацию об использовании рабского труда в мордовской исправительной колонии № 14.
Обновлено в 11:56
Происшествия

СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке после поражения в матче КХЛ

«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. После игры между хоккеистами уфимской команды произошел конфликт — как сообщает «СЭ», нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались друг с другом в раздевалке.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Ты шутишь». Линекер по-русски троллит президента Трампа в Твиттере

Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.
Обновлено в 11:29
Политика

Трамп: нахожусь в Белом доме в полном одиночестве

Президент США в своём Twitter рассказал, что находится в Белом доме и ждёт представителей Демократической партии, чтобы разрешить ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах.
Обновлено в 13:30
Единоборства

UFC 232 перенесли из-за допинг-теста Джонса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232 перенесён из Лас-Вегаса в Калифорнию из-за положительной допинг-пробы американца Джона Джонса.
Обновлено в 01:26
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
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Политика

Медведев сменил руководителя Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае

Обновлено в 11:37
Авто

АвтоВАЗ выпустит восемь новых моделей до 2026 года

АвтоВАЗ намерен до 2026 года выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов.
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Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

После долгого молчания Кевин Спейси опубликовал рождественское обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 14:31
Политика

Россия ответила на претензии Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 14:58
Общество

Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников

Обновлено вчера в 21:36
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