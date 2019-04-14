Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»REGNUM 07:15

Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Финальная часть саги будет состоять из шести эпизодов хронометражем в 90 минут.

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»

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