Кино
Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»REGNUM 07:15
Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Финальная часть саги будет состоять из шести эпизодов хронометражем в 90 минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Энтузиаст создал заставку, соединив «Игру престолов» и «Мир дикого запада»
Телепрограммавчера в 15:22
От RPG до браузерной стратегии. Все игры по вселенной «Игры Престолов» на ПК
Cyber.sports.ruвчера в 16:30
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:37, Ашберн
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Политика
Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского
Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.
Обновлено в 08:00
Авто
Новый Volkswagen Polo Plus прибыл на Шанхайский автосалон
Компания Volkswagen готовит к дебюту одну из самых ожидаемых новинок предстоящего автосалона в Шанхае – хэтчбек Polo Plus.
Обновлено в 08:54
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Политика
Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»
Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Политика
Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks
Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Политика
Трамп назвал политику ФРС «убийцей» фондового рынка
Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику американской Федеральной резервной системы (ФРС; выполняет функции центрального банка), заявив, что, если бы не она, фондовый рынок, по его прогнозам, вырос бы на 10 000 пунктов.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Тверской области загорелся деревоперерабатывающий комбинат
Других подробностей в МЧС пока не сообщили. В правительстве Тверской области заявили, что загорелся деревоперерабатывающий комбинат.
Обновлено в 17:15
Технологии
Робот на высоте: машина заменит людей на опасных производствах
Робота, который может выполнять сложные технические операции на большой высоте, создали ученые из Казани.
Обновлено в 17:01
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Гаджеты
На OnePlus 6T запустили Windows 10 и Call of Duty: Modern Warfare 2
Нидерландский разработчик Бас Тиммер, известный под псевдонимом NTAuthority, смог-таки запустить Windows 10 на смартфоне OnePlus 6T.
Обновлено в 12:31
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Экономика
Рынок микрофинансирования ждет сокращение
По мнению аналитика ГК "Алор" Алексея Антонова, рынок продолжит укрупняться и более слабые игроки либо свернут деятельность, либо уйдут в теневой сектор, где их права уже не будут защищены регулятором.
Обновлено в 19:08
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Экономика
На старые танкеры точат нож
Проблемы отрасли предлагают решить с помощью их утилизации Судоходные компании обсуждают программу утилизации старого флота для внутренних перевозок по аналогии с введенным в 2016 году запретом на использование железнодорожных вагонов.
Обновлено в 19:08
Наука
LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну
Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В МВД Дагестана прокомментировали задержание Зиявудина Ашикова
Министерство внутренних дел по Дагестану назначило проведение служебной проверки по факту задержания исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Каспийску Зиявудина Ашикова.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Футбол
Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что продолжает верить в возможность выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), несмотря на поражение от «Ростова» (1:2) и отставание в 12 очков от лидера чемпионата.
Обновлено в 15:06
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 19:15
Общество
Правосудие болванки. Незамеченный скандал в деле Магомедовых: следователь сам себя продублировал, но суд на это не обратил внимания
Например, в конце марта Мосгорсуд до июля продлил срок содержания под стражей братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, а также Артура Максидова, которые обвиняются в создании преступного сообщества, под которым следствие, очевидно, понимает группу компаний «Сумма», а под преступной деятельностью — чуть ли не все ее экономические операции.
Обновлено в 16:34