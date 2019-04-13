Кино
Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»REGNUM 07:15
Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Финальная часть саги будет состоять из шести эпизодов хронометражем в 90 минут.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол
«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции
Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми
По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел.
Обновлено в 16:16
Наука
В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено в 17:57
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Обновлено в 15:07
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Музыка
Сегодня юбилей у Примадонны!
С 1976 по начало 1990-х годов Алла Пугачева по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов постоянно становилась лучшей певицей года.
Обновлено в 17:00
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.
Обновлено в 14:58
Политика
Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»
"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Автоспорт
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн
Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем
Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Политика
Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks
Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии
На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 18,9% голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на минюст страны.
Обновлено в 14:10
Политика
Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Энергетика
Сирийские власти приняли ряд мер для борьбы с бензиновым кризисом
Правительство Сирии в воскресенье объявило о ряде новых мер для борьбы с бензиновым кризисом, в результате которого очереди к АЗС в среднем составляют 150-200 автомобилей, в том числе вдвое урезана квота на бензин для авто государственных учреждений.
Обновлено в 17:26
Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05