Кино

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»REGNUM 07:15

Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Финальная часть саги будет состоять из шести эпизодов хронометражем в 90 минут.
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Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России

ТК Звезда10:07

Названо точное время премьеры восьмого сезона «Игры престолов» в России

Взгляд.ру09:21

Премьера последнего сезона сериала «Игра престолов» состоится уже сегодня

Эхо Москвывчера в 16:57

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»

REGNUM07:15

Дорогое удовольствие: разбираем экономику «Игры престолов»

РИА Новости01:00

Объявлено время российской премьеры нового сезона «Игры престолов»

Российская газета08:52

Престольное. Восьмой сезон «Игры престолов» волнует толпы чудаков

Новая газетавчера в 14:18
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол

«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми

По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел.
Обновлено в 16:16
Наука

В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Обновлено в 17:57
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Обновлено в 15:07
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Музыка

Сегодня юбилей у Примадонны!

С 1976 по начало 1990-х годов Алла Пугачева по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов постоянно становилась лучшей певицей года.
Обновлено в 17:00
Хоккей

Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.
Обновлено в 14:58
Политика

Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»

"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено в 17:52
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Автоспорт

Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн

Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем

Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Хоккей

«Питтсбург» проиграл третий матч серии плей-офф НХЛ против «Айлендерс»

Обновлено в 14:56
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено в 13:52
Политика

Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks

Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Здоровье

Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Культура

Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии

На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 18,9% голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на минюст страны.
Обновлено в 14:10
Политика

Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Энергетика

Сирийские власти приняли ряд мер для борьбы с бензиновым кризисом

Правительство Сирии в воскресенье объявило о ряде новых мер для борьбы с бензиновым кризисом, в результате которого очереди к АЗС в среднем составляют 150-200 автомобилей, в том числе вдвое урезана квота на бензин для авто государственных учреждений.
Обновлено в 17:26
Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
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Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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