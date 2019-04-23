Политика
Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДРВашГород.ру 01:47
В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР. По сообщению РБК, на его борту были сотрудники северокорейских спецслужб, которые займутся подготовкой встречи глав КНДР и России.
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Пассажир из Пхеньяна затеял потасовку с южнокорейским журналистом во Владивостоке
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