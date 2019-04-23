Политика

Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДРВашГород.ру 01:47

В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР. По сообщению РБК, на его борту были сотрудники северокорейских спецслужб, которые займутся подготовкой встречи глав КНДР и России.
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В аэропорт Владивостока прибыл внеплановый рейс из Пхеньяна

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Пассажир из Пхеньяна затеял потасовку с южнокорейским журналистом во Владивостоке

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PrimaMedia.ruвчера в 22:55
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Общество

В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц

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Шоу-бизнес

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Общество

ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом

Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.
Обновлено в 03:11
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов

В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более $600 млн по кредитам ООО «Краун инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»).
Обновлено в 03:17
Футбол

Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик

Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы

Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие

Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

Обновлено в 03:26
Технологии

Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы.
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Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Хоккей

Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни»

Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Авто

Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км

Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика

Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна

Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Технологии

В семи китайских городах запустили пилотную сеть связи 5G

Председатель корпорации China Unicom Ван Сяочу объявил, что компания запустила испытательную сеть связи 5G в семи городах страны, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Москве взорвался электросамокат и оставил трещину в стене дома

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Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
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Омская прокуратура требует уменьшить норматив на мусор

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Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в Россию белорусских яблок, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:10
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Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье

Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Мужчина получил пожизненное за убийство 3 человек в Карпинске

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США запретят восьми странам покупать иранскую нефть

В ноябре прошлого года США согласились на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под санкций против Ирана, чтобы не допустить роста стоимости нефти.
Обновлено 21 апреля в 23:58
Происшествия

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
Обновлено в 02:00
Футбол

Игроки «МЮ» поссорились и обвинили друг друга в поражении «Эвертону»

Обновлено в 03:33
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