Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работуРИА Новости 08:09
Ранее занимающаяся плаванием педагог выложила в социальные сети снимок в закрытом купальнике. Фотография не понравилась одному из родителей учеников, на Кувшинникову пожаловались директору школы. В итоге женщину вынудили уволиться.
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Врачи одно не могут делать, педагоги – другое, государственные или муниципальные служащие – третье. Работа все-таки накладывает какой-то отпечаток. Но, естественно, не должно быть таких перегибов, что не можешь в спортивной форме сфотографироваться, или во время занятий по моржеванию.
— Виктор Томенко, российский политикРИА Новости 10:55
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Общество
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Экономика
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Как сообщается на сайте Кремля, регионы смогут создавать собственные некоммерческие организации для проведения завершения работ по строительству проблемных домов, а также для помощи девелоперам которые смогли привлечь деньги дольщиков, но остались без проектного финансирования.
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Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
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Обновлено в 12:40
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Наука
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В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над Испанией
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Обновлено вчера в 21:14
Экономика
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«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
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Обновлено в 04:15
Экономика
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Происшествия
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Обновлено в 15:28
Политика
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В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Педофил из Ртищева надругался над мальчиком и снял его на камеру
Перед судом предстанет 38-летний житель Ртищева за надругательство над ребенком, съемку его на камеру для изготовления порнографических материалов, а также их хранения.
Обновлено в 02:52
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Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран.
Обновлено в 15:14
Авто
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Обновлено в 06:29
Технологии
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Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
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Общество
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Обновлено в 04:46
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Вечером 1 апреля на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля.
Обновлено в 12:18
Теннис
Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне
Обновлено в 13:02
Политика
Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократился
По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко.
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Представители всех думских фракций поддержали главу комитета по СНГ Леонида Калашникова, предложившего депутатам рассмотреть проект постановления о непризнании выборов на Украине по завершении второго тура, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:06