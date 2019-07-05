Происшествия
Уволены руководители компании, занимающейся багажом в ШереметьевеВести.Ru 07:20
Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», которая обслуживает московский аэропорт, были уволены после проверки из-за задержек багажа, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Новая газета06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Обновлено в 11:54
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено в 12:54
Экономика
Производство водки в РФ в первом полугодии выросло на 0,7%
Объем производства водки в первом полугодии 2019 года увеличился на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 36,1 млн дал.
Обновлено в 13:32
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Футбол
Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»
Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе.
Обновлено в 13:01
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера
Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Украинские военные хотят от государства больше денег
Ранее, как писал News.ru, украинские военные в очередной раз заявили о наращивании группировки российских войск вдоль украинской границы.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Единоборства
Емельяненко может провести кулачный поединок против бывшего бойца UFC
Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий поединок может провести против американца Энтони Джонсона на турнире Bare Knuckle FC (BKFC).
Обновлено в 12:09
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Общество
14-летний школьник из Краснодара создал копию города в Minecraft
14-летний школьник из Краснодара Владислав Занегин создал копию города в игре Minecraft.
Обновлено в 07:48
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream
В украинской компании добавили, что также суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласование суда для получения таких средств.
Обновлено в 07:07
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Общество
В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи
Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Культура
Глава департамента культуры Воронежской области покинет пост
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой снялась топлес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой приняла участие в откровенной фотосессии — Ольга предстала перед поклонниками обнаженной.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 10:41
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши
Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Обновлено в 13:30