с чего всё началось

Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.

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