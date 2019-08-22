Происшествия
Уволено все Управление экономической безопасности МВД ПетербургаМосковский Комсомолец 07:42
Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией, сообщили СМИ. Как сообщает "Фонтанка", работники уже получили уведомления о прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы.
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с чего всё началось
В Петербурге уволили 340 оперативников экономической полиции. Бизнес нервничает, а к чиновникам едет инкогнито
Со всеми сотрудниками Управления экономической безопасности ГУ МВД расторгли контракты. После реорганизации многие войдут в структуру обратно.Фонтанка.Ру05:34
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340 оперативников уволили из управления экономической безопасности Петербурга
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