Со всеми сотрудниками Управления экономической безопасности ГУ МВД расторгли контракты. После реорганизации многие войдут в структуру обратно.

с чего всё началось

Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией, сообщили СМИ. Как сообщает "Фонтанка", работники уже получили уведомления о прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы.

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