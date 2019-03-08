Происшествия

Уволенный за скандальный стрим экс-замглавы Росгеологии задержан ФСБГазета.Ru 11:12

Бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга задержали сотрудники ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отмечается, речь идет об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.
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Уволившегося после «матерного скандала» замглаву Росгеологии задержали в аэропорту

Уволившегося после скандала с матерным видео бывшего заместителя Росгеологии Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково. По данным РЕН ТВ, объявленный в розыск мужчина пытался улететь в Сочи. Для этого он приобрел несколько билетов на самолет — на 8, на 10 и на 17:30.
РЕН ТВ10:08

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Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве

РБК11:01

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

RT на русском11:17

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг задержан во Внуково

Коммерсантъ11:00

СКР подтвердил задержание бывшего топ-менеджера «Росгеологии» Горринга

Интерфакс11:30

В СК прокомментировали задержание скандального экс-замглавы Росгеологии

РЕН ТВ11:22

СК подтвердил задержание экс-замглавы Росгеологии Горринга

ТАСС11:16

Во Внуково задержали скандального экс-замглавы «Росгеологии»

РИА Новости11:18
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