Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставкуИзвестия 14:40
Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. Такое решение приняла контролирующая кабмин Демократическая партия страны, сообщил ее вице-председатель Владимир Чеботарь в пятницу, 14 июня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
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Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
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Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
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