Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставкуИзвестия 14:40

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. Такое решение приняла контролирующая кабмин Демократическая партия страны, сообщил ее вице-председатель Владимир Чеботарь в пятницу, 14 июня.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора.

Футбол Сарри согласовал контракт с «Ювентусом» Итальянский наставник «Челси» Маурицио Сарри в ближайшее время должен возглавить «Ювентус» — специалист согласовал контракт с туринским клубом.

Энергетика «Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Авто Toyota анонсировала появление новых функций безопасности Японский автопроизводитель анонсировал две новые функции безопасности для своих автомобилей, которые будут применяться, начиная со следующего года.

Происшествия ЕС осудил казнь киллера в Белоруссии Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает случай применения смертной казни в Белоруссии, передает RT.

Общество Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Общество СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

Политика Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Общество Росстандарт: суррогатного топлива на заправках в Крыму стало меньше Некачественное топливо на заправках Крыма выявляется реже, чем год назад, заявил начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному региональному территориальному управлению Росстандарта Игорь Чернышев, 14 июня сообщает пресс-служба управления.

Политика Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.

Политика Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.

Политика Борис Джонсон признался в употреблении кокаина Британский политик Борис Джонсон, лидирующий на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин.