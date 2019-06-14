Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставкуИзвестия 14:40

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. Такое решение приняла контролирующая кабмин Демократическая партия страны, сообщил ее вице-председатель Владимир Чеботарь в пятницу, 14 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Додон заявил о наличии эффективного взаимодействия между Соцпартией и Acum

ТАСС13:15

Уволенное Додоном молдавское правительство ушло в отставку

РИА Новости16:26

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

Известия14:40

Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку

РБК11:19

ФРГ приветствовала решение об отставке правительства Молдавии

RT на русском18:28

Демпартия Молдавии объявила о роспуске своего правительства

Коммерсантъ11:08

Додон: руководство Демпартии после отставки может попытаться уехать из Молдовы

Sputnik Молдова13:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон

Премьер-министр Санду: Плахотнюка и его подчиненных ждет правосудие

КП - Молдова12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Обновлено в 14:21
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 14:30
Футбол

Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

Итальянский наставник «Челси» Маурицио Сарри в ближайшее время должен возглавить «Ювентус» — специалист согласовал контракт с туринским клубом.
Обновлено в 16:39
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Авто

Toyota анонсировала появление новых функций безопасности

Японский автопроизводитель анонсировал две новые функции безопасности для своих автомобилей, которые будут применяться, начиная со следующего года.
Обновлено в 03:37
Происшествия

ЕС осудил казнь киллера в Белоруссии

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает случай применения смертной казни в Белоруссии, передает RT.
Обновлено в 18:44
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Общество

СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами

Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Политика

Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Общество

Росстандарт: суррогатного топлива на заправках в Крыму стало меньше

Некачественное топливо на заправках Крыма выявляется реже, чем год назад, заявил начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному региональному территориальному управлению Росстандарта Игорь Чернышев, 14 июня сообщает пресс-служба управления.
Обновлено в 17:11
Кино

На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Политика

Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Водянова прокомментировала слова Малышевой о «детях-кретинах»

Обновлено в 16:17
Политика

Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено в 18:06
Политика

Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

Британский политик Борис Джонсон, лидирующий на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин.
Обновлено в 09:38
Наука

Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений

Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину

Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Анна Калашникова: «Меня желают видеть на праздниках, а Водонаева пытается стать гостьей»

Алена Водонаева резко высказалась в сторону Анны Калашниковой, сказав, что не хочет видеть блондинку на мероприятиях.
Обновлено в 18:00
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
Главное