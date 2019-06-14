Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставкуИзвестия 14:40

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. Такое решение приняла контролирующая кабмин Демократическая партия страны, сообщил ее вице-председатель Владимир Чеботарь в пятницу, 14 июня.
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Уволенное Додоном молдавское правительство ушло в отставку

РИА Новости16:26

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

Известия14:40

Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента

RT на русском12:08

Додон: уход кабмина Филипа не повод для отмены воскресного марша поддержки

Sputnik Молдова16:32

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Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставку

Газета.Ru13:41

Демпартия Молдавии объявила о роспуске своего правительства

Коммерсантъ11:08
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Премьер-министр Санду: Плахотнюка и его подчиненных ждет правосудие

КП - Молдова12:49
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

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Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
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Россия и ЕС создадут группу для перехода на расчеты в нацвалютах

Россия и Евросоюз хотят создать специальную группу для перехода на расчеты в рублях и евро.
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Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 00:38
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«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
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Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав

Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено в 14:47
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Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Футбол

«Ювентус» договорился с «Челси» о компенсации за тренера Сарри

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи договорился с руководством лондонского "Челси" об условиях компенсации за тренера Маурицио Сарри.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Финансы

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
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Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками

Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Общество

Сын Алибасова решил вывезти отца из России

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
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Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
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В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Наука

Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено в 16:30
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Додон поздравил народ Молдавии с победой над «узурпаторами власти»

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал окончание политического кризиса в стране.
Обновлено в 12:04
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
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В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

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