Политика

Новое правительство Молдавии ушло в отставкуТелеканал 360° 12:47

«ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», — заявил заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь. По словам политика, партия прекратила полномочия недавно созданного ею правительства, чтобы разрешить конфликт, который возник в связи с двоевластием.
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