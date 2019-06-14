Политика
Новое правительство Молдавии ушло в отставкуТелеканал 360° 12:47
«ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», — заявил заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь. По словам политика, партия прекратила полномочия недавно созданного ею правительства, чтобы разрешить конфликт, который возник в связи с двоевластием.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:02, Вашингтон
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